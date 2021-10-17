‘Husiler bir ilçenin kontrolünü ele geçirdi’

HABER MERKEZİ

AA’nın haberine göre adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, evvelki gün ilçe merkezi ile bazı bölgelerinde kontrolü sağlayan İran destekli Husi milislerin Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu kaynak, Abdiyye halkının yardım müdahaleleri olmaksızın çok zor şartlar altında yaşadığını ifade etti.

Yemen hükümetinden ya da Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, 15 Ekim'de ilçe merkezi dahil Abdiyye'deki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN ABDİYYE İLÇESİ

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiyye ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam edilmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiyye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını ifade etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Husilerin son 3 haftadır Marib'de düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yaklaşık 1 aydır Husilerin saldırılarına hedef olan Abdiyye ilçesi 14 Ekim'de "afet bölgesi" ilan edilmişti.