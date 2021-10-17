Husiler: 5 ilçede kontrolü sağladık

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Yemen’deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Marib ve Şebva'daki operasyonların başarıyla tam hedefine ulaştığını" söyledi.

Şebva'ya bağlı Asilan, Beyhan ve Ayn ilçeleri ile Marib'e bağlı Harib ve Abdiyye ilçelerinde kontrolün sağlandığını aktaran Seri, Marib'in Cebel Murad ve Cevbe ilçelerinin bir kısmının da ele geçirildiğini ifade etti.

Ele geçirdikleri bölgelerin 3 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kapsadığına işaret eden Seri, çatışmalarda Yemen hükümetine bağlı yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, yaralandığını ve alıkonulduğunu ileri sürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, Husi milislerin Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini bildirmişti.

Yemen hükümetinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.