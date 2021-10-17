Erdoğan: F-16 teklifi ABD’den geldi

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Afrika ziyareti öncesi basın açıklaması yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 alımı için yapılan ödemeye karşılık ABD'nin F-16 teklifinde bulunduğunu belirtti. Daha önce bu teklifin Ankara'dan yapıldığı öne sürülmüştü.

“1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Ülkemizin savunma ihtiyacını gidermemiz gerekiyorsa bu adamları atalım dedik. Bugünün devamlığı için savaş filomuzu genişletmek için çabalıyoruz. Yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz.”

Erdoğan, seçimlere yönelik düzenlenen anketlerle ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

“Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar. Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Manipülasyonlardan bıktık. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacaktır. Millete operasyon çekmeye çalışmalarına alışkınız. Benim güvenim kalmadığını daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde yakın tahminlerde bulunan şirket bile çıkmadı.”