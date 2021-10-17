Spor

Mbappe’den veda gibi açıklama: Teşekkürler PSG

PSG’nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin Instagram'da paylaştığı son gönderisi, birçok soru işaretini beraberinde getirdi.
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avrupa Kylian Mbappe PSG veda sinyal

HABER MERKEZİ

Gelecek sezon PSG'den ayrılarak, Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, takımının Angers ile oynadığı Ligue 1 karşılaşmasının ardından aldığı MVP ödülünü Instagram'da paylaştı.

Mbappe, başkan Nasser El-Khelaifi ile birlikte yer aldığı fotoğrafın açıklamasına, "Teşekkürler PSG" yazdı.

Lionel Messi'nin forma giymediği karşılaşmada takımını 87’nci dakikada penaltıdan kaydettiği golle galibiyete taşıyan Mbappe, üç puanda başrolü oynamıştı. Maçın ardından hem teknik direktör Mauricio Pochettino'nun hem de taraftararın övgüsünü alan yıldız oyuncu son düdüğün ardından taraftarların tezahüratlarının öznesi olmuştu.

SÖZLEŞME İMZALAMIYOR

PSG forması altında oldukça rahat görünmesine rağmen yeni sözleşme imzalamama konusunda geri adım atmayan Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin 1 Ocak'ta resmen açıklanması bekleniyor.

PSG cephesi oyuncunun kalacağına dair inancını korusa da Real Madrid yönetimi bu transferin olumlu bir şekilde sonuçlanacağına dair kendinden emin görünüyor.

Öte yandan açıklamadaki, "Teşekkürler PSG" ifadesi birçok insana bir vedayı çağrıştırdı. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Uluslar Ligi zaferi yaşayan Mbappe, bu sezon takımı adına çıktığı 10 Ligue 1 karşılaşmasında beş gol ve dört asistle oynamıştı. Mbappe geçtiğimiz sezonu ise 46 karşılaşmada 42 golle tamamlamıştı.

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