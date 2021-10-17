Koalisyon güçleri komutanından Peşmerge’ye destek vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General John Brennin ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra, DAİŞ’le mücadele ve Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne desteği ele alındı.

DAİŞ’in gerçek bir tehlike olmaya devam ettiğini vurgulayan General John Brennin, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri’ni desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Peşmerge Güçleri’ne yardımlarından dolayı Uluslararası Koalisyon’a teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde terörle mücadelede Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Başbakan, Irak’ın istikrarının bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması üzerinde etkili olduğunu kaydetti.