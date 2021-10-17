Başkan Barzani’den Mevlid mesajı: Barışa vesile olsun

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğum gününün yıldönümü (Kandil Mevlidi) dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Dünya ve Irak Müslümanlarına, özelde de Kürdistan Müslümanlarına tebriklerimi sunuyorum” diyen Başkan Barzani, “Bu kutlu anmanın, hoşgörü ruhu ve farklı din, ulus ve mezhep mensuplarının Irak ve bölgede birlikte yaşam kültürünün güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mevlid Kandili'nin barış ve huzura vesile olmasını dilediğini vurgulayan Başkan Barzani, “Yüce Allah’tan bu kutlu vesileyle Kürdistan halkı ve genel olarak bölge halkları için hayır, bereket ve güzellik kapılarını açmasını diliyorum” dedi.