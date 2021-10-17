Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybederken, 1147 vaka tespit edildi.
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ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin152 Covid-19 testi uygulanırken,1147 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (581) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 1517 kişi sağlığına kavuştu, 12 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 253 bin 251

Vaka: 350 bin 195

İyileşen: 325 bin 164

Tedavisi süren: 18 bin 895

Ölüm: 6 bin 136

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