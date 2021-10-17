Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 8 bin152 Covid-19 testi uygulanırken,1147 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (581) başkent Erbil’de görüldü.
Son 24 saatte 1517 kişi sağlığına kavuştu, 12 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 3 milyon 253 bin 251
Vaka: 350 bin 195
İyileşen: 325 bin 164
Tedavisi süren: 18 bin 895
Ölüm: 6 bin 136