ABD’de coronavirüs: Ölü sayısı 724 bini aştı

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ABD'de Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 31 bin 788 artarak 44 milyon 918 bin 127 olarak kayıtlara geçti.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Covid-19 nedeniyle ülke genelinde can kaybı 402 artışla 724 bin 166'ya ulaştı.

California, 4 milyon 810 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 178 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bin 604 can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,8’ine en az 1 doz, yüzde 68,4’üne 2 doz, yüzde 5,7’sine de 3 doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,9 milyondan fazla kişiye 2'nci doz, 10,1 milyondan fazla kişiye 3'üncü doz aşı yapıldı.