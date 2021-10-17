Politika

Başbakan’dan Mevlid mesajı: Hoşgörünün gelişmesini diliyorum

Başbakan Mesrur Barzani, Mevlid dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu kutlu anmanın, hoşgörü kültürü ve adaletin gelişmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Mevlid Kandili mesaj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum gününün yıldönümü (Kandil Mevlidi) dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mevlid Kandili’nin hoşgörü kültürünün gelişmesine vesile olmasını dileyen Başbakan, şunları kaydetti:

“İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü yıldönümü vesilesiyle, tüm Kürdistan ve dünya Müslümanlarını en içten dileklerimle kutluyorum.

 Peygamberin doğum günü yıldönümünün; hayır, mutluluk, hoşgörü, birlikte yaşam kültürü ve adaletin gelişmesine  vesile olmsını diliyorum.

Yüce Allah’tan Kürdistan halkı ve dünya halklarını tüm kötülüklerden korumasını niyaz ediyorum.”

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