Başbakan’dan Mevlid mesajı: Hoşgörünün gelişmesini diliyorum
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum gününün yıldönümü (Kandil Mevlidi) dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Mevlid Kandili’nin hoşgörü kültürünün gelişmesine vesile olmasını dileyen Başbakan, şunları kaydetti:
“İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü yıldönümü vesilesiyle, tüm Kürdistan ve dünya Müslümanlarını en içten dileklerimle kutluyorum.
Peygamberin doğum günü yıldönümünün; hayır, mutluluk, hoşgörü, birlikte yaşam kültürü ve adaletin gelişmesine vesile olmsını diliyorum.
Yüce Allah’tan Kürdistan halkı ve dünya halklarını tüm kötülüklerden korumasını niyaz ediyorum.”