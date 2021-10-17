Sağlık

Türkiye’de salgın: 186 ölüm, 24 bin 114 vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte186 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 114 vaka tespit edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Türkiye Covid-19 veriler

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Covid-19 bilançosunu açıkladı.

Buna göre  son 24 saatte 341 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs tablosunu Twitter'dan şu notla paylaştı: 

“Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!”

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv