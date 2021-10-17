Türkiye’de salgın: 186 ölüm, 24 bin 114 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Covid-19 bilançosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 341 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs tablosunu Twitter'dan şu notla paylaştı:

“Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!”