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KDP’den siyasi taraflara: Seçim sonuçları kabul edilmeli

KDP, “Bazı teknik sorunlar yaşanmış olsa da tüm taraflara 10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinin sonuçlarının kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.
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kürdistan KDP Irak Seçimleri 2021 sonuçlar çağrı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinin sonuçlarının duyurulması ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

KDP Politbürosu imzalı açıklamada, “Tarafların itirazları olabilir, bu itirazları yasal çerçevede, ülkenin huzur ve istikrarının göz önünde bulundurularak ilgili makamlara iletilmesi gerekir” denildi.

Seçim sonuçlarının kabul edilmesi için tüm taraflara çağrıda bulunulan açıklamada, seçimlerin bazı sorunlara rağmen özgür bir ortamda gerçekleştirildiği ve seçim sürecinin başarılı olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Teknik yardımlarından dolayı Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu'na, çabalarından dolayı Irak Yüksek Seçim Komisyonu’na ve seçim sürecinde huzur ve güvenliği sağlamalarından dolayı Kürdistan Bölgesi ve Bağdat hükümetlerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan kesin seçim sonuçlarına göre 782 bin 578 oy alan KDP, Irak Parlamentosu’nda 33 sandalye kazandı.

Herhangi bir koalisyon kurmaksızın seçimlere katılan KDP,  Irak genelinde birinci parti oldu.

Seçimler öncesinde yapılan anketlerde de parti olarak Irak genelinde KDP’nin birinci olacağı öngörülmüştü.

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