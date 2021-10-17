Başbakan talimat verdi: Pirmam ilçe oluyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Erbil’in Pirmam nahiyesinin Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla ilçe yapılacağını belirtti.

Vali Xoşnaw, “Başbakan, Şeklawa ilçesine bağlı olan Pirmam’ın ilçe yapılması için gerekli işlemlerin başlatılması talimatını verdi” dedi.

Erbil İl Meclisi’nde konunun ele alındığını belirten Umed Xoşnaw, nahiyenin coğrafyası ve nüfusunun ilçe yapılması için uygun olduğunu dile getirdi.

Başbakan’ın geçtiğimiz günlerde Erbil’e bağlı Ankawa beldesinin ilçe yapılması kararını hatırlatan Xoşnaw, iki yerleşim birimin ilçe yapılmasının aynı programa alınacağını ve idari düzenlemelerin en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Hristiyan vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Erbil’e bağlı Ankawa beldesini ziyaret eden Başbakan, “İçişleri Bakanı, Erbil Valisi ve İl Meclisi’ni, Ankawa beldesinin ilçe olması için görevlendiriyoruz. Bu şekilde Ankawa sakinlerine daha fazla hizmet sunulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.