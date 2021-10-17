İran’dan Kürdistan Bölgesi vatandaşları için yeni seyahat şartları
HACİ OMERAN (K24)
İran, Kürdistan Bölgesi’nden ülkeye seyahat edecek vatandaşlar için yeni şartlar koydu.
K24’e konuşan Haci Omeran Sınır Kapısı yetkilisi Mesud Bateli, Kürdistan Bölgesi’nden İran’a gidecek vatandaşlar için şu şartların konduğunu belirtti:
- Vatandaşlar vize almalı.
- Vatandaşlar iki doz aşı olduğuna dair belge taşımalı.
- Vatandaşlar negatif test sonuçlarına sahip olmalı.
Mesud Bateli, söz konusu şartları yerine getirmeyen vatandaşların İran’a seyahat edemeyeceğini ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin 396 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.