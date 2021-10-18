Başkan Barzani: Ninova ve Şengal halkı net mesaj verdi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ninova ve Şengal’de elde ettiği zaferden dolayı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarını bir mesaj yayımlayarak kutladı.

“Ninova Ovası halkı, Şengal bölgesindeki Ezidi kardeşlerim ve diğer bileşenlere özel teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Başkan Barzani, “Kimleri ve neyi istediklerine dair açık ve net bir mesaj verdiler” ifadelerini kullandı.

Ninova ve Şengal halkının KDP’nin verdiği bedellere kayıtsız kalmadığını vurgulayan Başkan Bazrani, “KDP’nin, bölge halkının çektiği acılara son verdiği gibi başı dik bir şekilde yaşamaları için her zaman olduğu gibi haklarını da sonuna kadar koruyacağına inanıyorum” dedi.

10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinde birinci olan KDP, Ninova’da 9 sandalye kazanırken, Şengal’de gösterdiği tüm adaylar seçildi.