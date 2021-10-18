Politika

Kuveyt’te petrol rafinerisinde yangın

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC), Mina al-Ahmadi petrol rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu kuveyt Rafineri yangın

HABER MERKEZİ

Kuveyt devlet rafinerisi, yangının çıktığı atmosferik kalıntı kükürt giderme (ARDS) ünitesini izole ettiğini ve yangınla mücadele çabalarının devam ettiğini söyledi.

KNPC, Twitter hesabından, "Rafineri operasyonları ve ihracat operasyonları etkilenmedi ve yerel pazarlama operasyonları ile elektrik ve su bakanlığına yapılan tedarikler üzerinde herhangi bir etki olmadı" açıklamasında bulundu.

Geçen ay KNPC, rafineri kapasitesini genişletmek ve Mina Al-Ahmadi rafinerisinin kapasitesini günde 346 bin varile çıkarmak da dahil olmak üzere daha düşük emisyonlar üreten yakıt üretmek için bir projenin tam faaliyetine başladığını duyurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv