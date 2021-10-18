Politika

Irak Hizbullahı’ndan Kazimi’ye tehdit

Irak Hizbullah örgütü yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Kazimi’yi tehdit ederek, seçim sonuçlarını protesto edenlere destek verdi.
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Irak Irak Hizbullahı Mustafa Kazimi

HABER MERKEZİ

Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden Ebu Ali Askeri yaptığı açıklamada, “Seçim komedisi yasal bir isim altında kurgulanan ve Irak halkına karşı yapılan en büyük hırsızlık ve hileydi” dedi.

Ebu Ali Askeri, “Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, sahtecilik ve düşmanla işbirliği suçlarından yargılanmalı” ifadesini kullandı.

Devlet kurumlarının korunması koşuluyla, seçmen hakkının iadesi ve göstericilerin protesto hakkının bir an önce sağlanması çağrısı yapan Hizbullah yetkilisi, güvenlik güçlerinden de erken müdahaleden kaçınmalarını istedi.

Irak’ta kesin seçimlerinin açıklanması sonrası Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar bazı kentlerde gösterilere başladı.

Haşdi Şabi destekli parti ve koalisyonlar seçimde başarı gösterememelerini, seçimde hile yapılmasına bağlıyor.

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