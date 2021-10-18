Politika

Yunanistan Dışişleri Bakanı: ABD Türkiye’nin tepkisini önemsemiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD’nin ülkesi ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın (1990-MDCA) güncellenmiş protokolüne Türkiye’nin verebileceği tepkiyi önemsemediğini söyledi.
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
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HABER MERKEZİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine ABD ile güncelledikleri savunma anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nikos Dendias,, “Türkiye’nin tepkisi ABD için çok önemli olsaydı, askeri güçlerinin kullanımı için Meriç hududundan birkaç kilometre ötede bulunan Dedeağaç’taki bir karargâhı ya da Doğu Akdeniz’in göbeğinde bulunan Girit’teki Suda Deniz Üssü’nü seçmezdi” dedi.

Dendias, "ABD'nin ülkemize özel önem vermesi ulusal çıkarlarımız açısından son derece olumludur. Yunanistan'ı Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımında öncü rol oynayabilecek bir ülke olarak görüyorlar. Ayrıca bize Ortadoğu ve Körfez'i Avrupa ile bağlayacak bir köprü gibi davranıyorlar. İsrail ve büyük Arap ülkeleriyle son yıllarda geliştirdiğimiz iyi ilişkiler kilit bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

ABD-YUNANİSTAN SAVUNMA ANLAŞMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Eylül'de ABD'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten güncel ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Blinken, yenilenen anlaşmayla ilgili, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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