Başbakan Mesrur Barzani, Mevlid programına katıldı

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’deki Şêxî Çolî Camii’nde düzenlenen Mevlid’e katılan Başbakan Mesrur Barzani, programın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi genelinde her yıl Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla Mevlid programları düzenleniyor, binlerce vatandaş bu vesileyle bir araya geliyor.