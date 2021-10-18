Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Mevlid programına katıldı

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla düzenlenen Mevlid programına katıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Mevlid Kandili

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’deki Şêxî Çolî Camii’nde düzenlenen Mevlid’e katılan Başbakan Mesrur Barzani, programın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi genelinde her yıl Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla Mevlid programları düzenleniyor, binlerce vatandaş bu vesileyle bir araya geliyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv