Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti

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ABD'de Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına getirilen ilk siyah olan Colin Powell, Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

84 yaşındaki General Colin L. Powell'ın Covid-19 komplikasyonlarından Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde hayatını kaybettiği Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu.

Paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, bu sabah Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat etti" ifadelerine yer verildi.

Yakınları, Powell'ın aşılarının tam olduğunu belirterek, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir kocayı, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" dedi.

COLIN LUTHER POWELL KİMDİR?

Powell, 1989-1993 ları arasında Genelkurmay Başkanlığı, 2001-2005 yılları arasında George Bush'un ilk başkanlık döneminde Dışişleri Bakanlığı yaptı. 11 Eylül saldırıları sırasında, ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'a müdahale ettiği sırada bakanlık koltuğunda oturuyordu.

Powell, Bush'un ikinci döneminde koltuğu Condoleeza Rice'a bıraktı.