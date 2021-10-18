Feqiyê Teyran’ın bütün şiirleri Türkçede

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Ünlü Kürt şair Feqiyê Teyran’ın bütün şiirleri Nûbihar Yayınlarınca Türkçeye çevrildi.

Kitapta karşılıklı sayfalarda önce şiirin Kürtçe orijinal hali, diğer sayfada ise Türkçe çevirisi yer alıyor.

Çevirmen Ali Karadeniz eserden beklentisiyle ilgili, “Temenni olunur ki okurlar bu çeviri sayesinde hem bir şairi hem yaşadığı dönemi gözlemleme fırsatı bulurlar” dedi.

Edebi metinlerin bir dönemin ve toplumun yaşam şeklini, toplumun duygu ile düşünce yapısını anlamak için sağlam ve doğru kaynaklar olduğunu dile getiren Ali Karadeniz, “Öte yandan bu çeviriler aracılığıyla, İslami düşüncenin etkisiyle yazılmış klasik Türk ve Kürt edebiyatlarının taşıdıkları benzerlikleri gözlemlemek için de iyi birer imkândırlar” ifadelerini kullandı.

Çeviri yöntemi hakkında da düşüncelerini belirten Karadeniz, şunları söyledi:

“Bu çeviride mümkün derecede mısraların Türkçe ifade duygusunu ve biçimini yansıtmasına gayret edildi. Büyük oranda orijinal metni olduğu gibi yansıtmak düşüncesiyle kelime kelime çeviri yolu seçildi. Ancak anlaşılmayı zorlaştıracak hâllerde ise mana çeviri tercih edildi. Okurun anlamasına yardımcı olmak amacıyla bazı kavramlar, şahıslar ve kelimler hakkında açıklayıcı notlar hazırlandı ve dipnotta verildi. El yazma nüshada okunamayan mısralar (…) ile gösterildi.”

Ciltli ve özel baskı olan kitap 454 sayfadan oluşuyor.