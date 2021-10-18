Politika

‘İran destekli milislerin üst düzey iki komutanı öldürüldü’

Yemen ordusu, Marib ilinde İran destekli Husilerden üst düzey iki komutanın öldürüldüğünü duyurdu.
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ortadoğu Yemen Husiler İran destekli milisler

HABER MERKEZİ

Yemen Silahlı Kuvvetleri Enformasyon Merkezi Başkanı Salih el-Kuteybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Husi Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ebu Salih el-Meddani beraberindekilerle Marib ilindeki çatışma cephesinde öldürüldü" ifadesini kullandı.

Kuteybi ayrıca Husilerin tesislerini korumakla görevli sözde Yedek Kuvvetler Komutanı Muhammed el-Bennus'un da Marib'de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kuteybi açıklamasında ayrıntılara yer vermezken Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Husiler, dün yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Abdiyye ve Harib ilçelerinin tamamını; Cebel Murad ve Cevbe'nin bir kısmını ele geçirdiklerini duyurmuştu. Yemen hükümeti ise Husilerin, yaklaşık bir aydır kuşatma altında tuttuğu Abdiyye'nin ele geçirildiği haberlerini yalanlayarak, çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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