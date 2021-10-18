Rusya'dan NATO misyonunu durdurma kararı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu adımın NATO'nun geçen hafta sekiz Rus diplomatın akreditasyonunu iptal edilmesine yanıt olarak atıldığını belirtti.

NATO, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya'nın NATO temsilciliğinde görev yapan sekiz yetkilinin "gizli istihbarat subayı" olarak çalıştıklarını belirterek akreditasyonlarını iptal etmiş, ayrıca temsilcilikte çalışan Rus yetkili sayısını 20'den 10'a indirme kararı almıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus diplomatların NATO içinde klasik casusluk faaliyetinde mi bulunduğu, yoksa sadece istihbarat görevlisi olarak deklare edilmemiş mi olduğu konusunda bilgi vermemişti.

MOSKOVA'DAKİ NATO BÜROLARI DA KAPATILACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ayrıca NATO'nun Moskova'daki irtibat bürosu ile enformasyon merkezlerinin de 1 Kasım itibarıyla kapatılacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı, "NATO'nun kasıtlı adımlarının sonucu olarak fiilen temel diplomatik çalışmalar için dahi koşullara sahip değiliz. NATO'nun eylemlerine yanıt olarak, askeri ataşenin çalışmaları dahil olmak üzere NATO nezdindeki daimi temsilciliğimizin faaliyetlerini muhtemelen 1 Kasım'dan itibaren askıya alıyoruz. Ya da birkaç gün daha zaman alabilir" diye konuştu.

Lavrov, NATO ile Moskova arasındaki temasın büyükelçilik aracılığıyla yürütülebileceğini belirterek "NATO'nun eşit diyaloğa da işbirliğine de ilgisi yok. NATO üyelerinin acil bir işi olursa bu konularla ilgili Belçika'daki Büyükelçimiz ile bağlantıya geçebilirler" dedi.

KRİZ KIRIM'IN İLHAKIYLA BAŞLAMIŞTI

NATO, 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi sonrası Rusya ile fiili işbirliğini askıya almış, ancak üst düzey görüşmeler ve ordular arasındaki askeri işbirliği için kanalları açık tutmuştu. İttifak ile Rusya arasında diyalog platformu işlevi gören NATO-Rusya Konseyi de o zamandan bu yana çok ender toplanmıştı.

NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler son yıllarda, Soğuk Savaş sonrasının en gergin döneminden geçiyor. Rusya NATO'yu sınırları yakınında provokatif eylemlerde bulunmakla suçlarken NATO da Rusya'ya Kırım'ın işgaliyle uluslararası hukuku hiçe sayma ve NATO üyelerinin güvenliğini tehdit etme suçlamasında bulunuyor. (Kaynak: DW, Reuters)