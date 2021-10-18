Afrin’de silahlı gruplar 5 sivili kaçırdı
HABER MERKEZİ
K24’ün Afrin’deki kaynaklarından edindiği bilgilere göre “Askeri Polis” denilen silahlı grup Raco’ya bağlı Memila köyünde 5 kişiyi kaçırdı.
Söz konusu kişilerin “Özerk Yönetim’e üye oldukları” gerekçesiyle alıkonulduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde de aynı köyden 10 kişi kaçırılmış ve fidye sonucu serbest bırakılmıştı.
Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin destek verdiği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO'nun kontrolünde bulunuyor.