Politika

Afrin’de silahlı gruplar 5 sivili kaçırdı

Rojava’nın Afrin kentinde Türkiye destekli silahlı grupların 5 sivili kaçırdığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava Afrin kaçırılma

HABER MERKEZİ

K24’ün Afrin’deki kaynaklarından edindiği bilgilere göre “Askeri Polis” denilen silahlı grup Raco’ya bağlı Memila köyünde 5 kişiyi kaçırdı.

Söz konusu kişilerin “Özerk Yönetim’e üye oldukları” gerekçesiyle alıkonulduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde de aynı köyden 10 kişi kaçırılmış ve fidye sonucu serbest bırakılmıştı.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin destek verdiği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO'nun kontrolünde bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv