Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş 

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 787 Covid-19 testi yapılırken, 792 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1321 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 260 bin 38 Covid-19 testi yapılırken, 350 bin 987 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 326 bin 485 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 159 kişi yaşamını yitirdi.

18 bin 343 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.