Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş 

Kürdistan Bölgesi’nde günlük Covid-19 vakaları binin altına düştü. 
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. 

Buna göre son 24 saatte 6 bin 787 Covid-19 testi yapılırken, 792 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1321 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 260 bin 38 Covid-19 testi yapılırken, 350 bin 987 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 326 bin 485 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 159 kişi yaşamını yitirdi.

18 bin 343 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv