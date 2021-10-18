Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 787 Covid-19 testi yapılırken, 792 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1321 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 260 bin 38 Covid-19 testi yapılırken, 350 bin 987 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 326 bin 485 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 159 kişi yaşamını yitirdi.
18 bin 343 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.