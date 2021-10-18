Kerkük’te DAİŞ’e hava operasyonu 

KERKÜK (K24)

Kerkük’te terör örgütü DAİŞ’e ait 5 üsse hava saldırısı düzenlendi.

Irak Güvenlik Medya Ağı, Kerkük’te DAİŞ’e ait 5 noktanın F-16'larla bombalandığını bildirdi.

Operasyonun Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada, Kerkük’ün Şay Vadisi’ndeki DAİŞ üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Operasyona ait görüntüler de yayınlanırken, Irak ordusuna bağlı 8’inci Piyade Bölüğü tarafından bölgede inceleme yapıldığı ve askeri elbiselerin yanı sıra silah, patlayıcı, roket, telefon ve el bombalarının ele geçirildiği kaydedildi.