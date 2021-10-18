Politika

Bağdat bombacısı yakalandı 

Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Resul, 5 yıl önce Bağdat’ın Kerade bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin yakalandığını açıkladı. 
author_image Kurdistan24 -Türkçe
2016 yılında Bağdat'ın Kerade bölgesinde büyük bir terör saldırısı gerçekleşmişti
2016 yılında Bağdat'ın Kerade bölgesinde büyük bir terör saldırısı gerçekleşmişti
Irak Bağdat Kerade DAİŞ

BAĞDAT (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Resul, 5 yıl önce Bağdat’ın Kerade bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin yakalandığını açıkladı. 

Sözcü Yahya Resul yaptığı açıklamada, terör örgüt DAİŞ’in üst düzey isimlerinden Gazvan Zevbei’nin yakalandığını bildirdi. 

Irak istihbaratının gerçekleştirdiği operasyon sonucu Ebu Ubeyde el-Bağdadi kod adlı Zevbei’nin yakalandığını kaydeden Resul, söz konusu terör örgütü mensubunun Irak dışında bir ülkede yakalandığını ifade etti. 

Yakalanan DAİŞ’linin Bağdat’ın Kerade bölgesinde gerçekleşen saldırının yanı sıra başka saldırıların da planlayıcısı olduğu belirtiliyor. 

Kerade’de gerçekleştirilen saldırıda 324 kişi yaşamını yitirmişti. İntihar eylemcisini saldırı noktasına Zevbei getirmişti. 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv