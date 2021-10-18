Bağdat bombacısı yakalandı
BAĞDAT (K24)
Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Resul, 5 yıl önce Bağdat’ın Kerade bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin yakalandığını açıkladı.
Sözcü Yahya Resul yaptığı açıklamada, terör örgüt DAİŞ’in üst düzey isimlerinden Gazvan Zevbei’nin yakalandığını bildirdi.
Irak istihbaratının gerçekleştirdiği operasyon sonucu Ebu Ubeyde el-Bağdadi kod adlı Zevbei’nin yakalandığını kaydeden Resul, söz konusu terör örgütü mensubunun Irak dışında bir ülkede yakalandığını ifade etti.
Yakalanan DAİŞ’linin Bağdat’ın Kerade bölgesinde gerçekleşen saldırının yanı sıra başka saldırıların da planlayıcısı olduğu belirtiliyor.
Kerade’de gerçekleştirilen saldırıda 324 kişi yaşamını yitirmişti. İntihar eylemcisini saldırı noktasına Zevbei getirmişti.