Başbakan’dan taziye mesajı: Powell bölgede kalıcı barış istiyordu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD'de Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına getirilen ilk siyah olan Colin Powell’ın vefatıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın ömür boyu dostu olan eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın vefatı dolayısıyla üzgünüm” dedi.

“Ülkeyi diktatörlükten kurtarmak için birlikte çalıştık” ifadelerini kullanan Başbakan, “Powell’ın bölge için kalıcı barış istediğini biliyorum” şeklinde konuştu.

Başbakan, “Hislerim onun ailesiyle birlikte” ifadelerini kullandı.

ABD'de Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına getirilen ilk siyah olan Colin Powell, Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

84 yaşındaki General Colin L. Powell'ın Covid-19 komplikasyonlarından Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde hayatını kaybettiği Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu.

Paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, bu sabah Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat etti" ifadelerine yer verildi.

Yakınları, Powell'ın aşılarının tam olduğunu belirterek, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir kocayı, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" dedi.

COLIN LUTHER POWELL KİMDİR?

Powell, 1989-1993 ları arasında Genelkurmay Başkanlığı, 2001-2005 yılları arasında George Bush'un ilk başkanlık döneminde Dışişleri Bakanlığı yaptı. 11 Eylül saldırıları sırasında, ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'a müdahale ettiği sırada bakanlık koltuğunda oturuyordu.

Powell, Bush'un ikinci döneminde koltuğu Condoleeza Rice'a bıraktı.