KSDP lideri: Irak’ta yeni hükümet kolay kurulmayacak 

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kürtlerin Nuri Maliki ile birlikte Irak hükümetini kurmak için çalışma yürütmesinin daha iyi olduğunu söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud, Bağdat’ın durumunun pek iyi olmadığını ve yeni hükümetin kolay kurulmayacağını belirtti.

Irak’ta iki cephenin olduğunu ve bu cephelerden birinin ABD ve Suudi Arabistan cephesini olduğunu kaydeden KSDP lideri, diğer cephenin ise İran cephesi olduğunu ifade etti.

Kürtlerin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Mahmud, Kürtlerin bir millet olarak tek sesli olmaları durumunda etkilerinin daha güçlü olacağını bildirdi.

KDP’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki partilerle görüşmelere başlamasının önemli bir adım olduğunu söyleyen KSDP lideri, KDP heyeti ile bugün gerçekleştirdiği toplantıda Bağdat’taki iki cepheden birinin tarafı olunmamasının önemine değindiğini dile getirdi. KSDP lideri, Kürtlerin söz konusu cepheler mücadelesini savunmadığını belirtti.

Kürtlerin birlikle başarılı olacağını ve Kürtlerin İran ile ABD-Suudi cephesi arasındaki mücadeleye dahil olmaması gerektiğini kaydederek, Kürtlerin Nuri Maliki ile koalisyon kurmalarının daha iyi olduğunu bildirdi.

KSDP lideri, “Eğer Maliki, Saddam’ın idam edilmesine yönelik kararı onaylamasaydı Saddam şimdi ya Ürdün’deydi veya ABD’de” dedi.

