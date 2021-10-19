Sağlık

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta ilk kapalı kalp ameliyatı Erbil’de gerçekleştirildi 

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta ilk defa Kürt doktor heyeti tarafından başkent Erbil’de kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi.
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kürdistan Erbil kalp ameliyatı Kürdistan Bölgesi Irak Dr Hemin Abdurrahman

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta ilk defa Kürt doktor heyeti tarafından başkent Erbil’de kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor ekibinin başında olan Dr. Hemin Abdurrahman K24’e yaptığı açıklamada, “Artık vatandaşların bu tür ameliyatlar için ülke dışına gitmelerine gerek yok” dedi. 

“Kürdistan dışında Irak’ın diğer kentlerinden kalp ameliyatı için Erbil’e geliyorlar” diyen Abdurrahman, şimdiye kadar Erbil’de 4 kere kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kapalı kalp ameliyatı için Diyala’dan Erbil’e gelen 53 yaşındaki Saad Ali Hüseyin ise, 1 yıldır kalp hastalığına yakalandığını ve Erbil’e tedavi olmaya geldiğini söyledi. 

K24’e konuşan Hüseyin, Erbil’de kapalı kalp ameliyatı yapıldığını duyduğunu ve bunun için geldiğini kaydederek, ameliyata hazırlık yaptığını ifade etti.

11 yıldır Kürdistan Bölgesi’nde kalp cerrahı olarak çalışan Dr. Hemin Abdurrahman, kapalı kalp ameliyatını Kürdistan Bölgesi’nde ilk defa gerçekleştiren doktor olma özelliğine sahip.

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