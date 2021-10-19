Politika

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad’dan istifa

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın istifa ettiği, yerine yardımcısı Thomas West’in atandığı açıklandı.
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Halilzad
Halilzad
ABD Zalmay Halilzad Afganistan

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden ayrılıyor. Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ulusal güvenlik ekibinde yer alan West’in Afganistan’la ilgili diplomatik çabalara öncülük edeceğini belirten Blinken, “Özel Temsilci West, diplomatik çabalara öncülük edecek, Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunda Bakan ve Bakan Yardımcısına tavsiyelerde bulunacak” değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Afganistan Özel Temsilciliğine getirilen Halilzad, ABD’nin Taliban’la müzakerelerinde önemli rol oynamıştı.

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