Politika

Ankara: 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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Ankara
Ankara
türkiye Osman Kavala Dışişleri Bakanlığı

HABER MERKEZİ

AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü belirterek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, yarın sabah bakanlıkta olmaları bekleniyor.

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