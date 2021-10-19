Politika

Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynanacak

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda salı gecesi sekiz maç oynanacak.
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Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi
kürdistan Şampiyonlar Ligi

HABER MERKEZİ

Millî aranın ardından kulüp futbolunun geri dönmesinin ardından hafta içi Şampiyonlar Ligi de geri geldi.

Avrupa'nın en önemli organizasyonunda 3. hafta karşılaşmaları sahne alacak.

İşte tüm karşılaşmalar:

A Grubu

Club Brugge - Manchester City: 19.45

Paris Saint-Germain - Leipzig: 22.00

B Grubu

Atletico Madrid - Liverpool: 22.00

Porto - AC Milan: 22.00

C Grubu

Beşiktaş - Sporting CP: 19.45

Ajax - Borussia Dortmund: 22.00

D Grubu

Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 22.00

Inter - FC Sheriff: 22.00

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