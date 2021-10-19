Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynanacak
HABER MERKEZİ
Millî aranın ardından kulüp futbolunun geri dönmesinin ardından hafta içi Şampiyonlar Ligi de geri geldi.
Avrupa'nın en önemli organizasyonunda 3. hafta karşılaşmaları sahne alacak.
İşte tüm karşılaşmalar:
A Grubu
Club Brugge - Manchester City: 19.45
Paris Saint-Germain - Leipzig: 22.00
B Grubu
Atletico Madrid - Liverpool: 22.00
Porto - AC Milan: 22.00
C Grubu
Beşiktaş - Sporting CP: 19.45
Ajax - Borussia Dortmund: 22.00
D Grubu
Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 22.00
Inter - FC Sheriff: 22.00