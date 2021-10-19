Politika

Rusya’da Afganistan toplantısı: 10 ülke katılıyor

Rusya, Afganistan meselesiyle ilgili olarak Moskova Formatında yarın toplantı yapılacağını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rusya
Rusya
dünya Rusya Afganistan

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova Formatındaki toplantının 3'üncü kez düzenleneceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da toplantıya katılarak katılımcılara yönelik konuşma yapacağı kaydedilen açıklamada, "Toplantıya bölgedeki 10 ülkeden temsilcilerin yanı sıra Afganistan'ı temsil eden Taliban hareketinin üst düzey bir heyetinin katılması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Moskova Formatındaki toplantıda, Afganistan'daki askeri-siyasi durumun gelişmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin beklentilerin tartışılmasının planlandığı, ayrıca bu ülkedeki insani krizi önlemek için uluslararası toplumun çabalarını pekiştirme konularına da değinileceği belirtiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv