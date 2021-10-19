Rusya’da Afganistan toplantısı: 10 ülke katılıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova Formatındaki toplantının 3'üncü kez düzenleneceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da toplantıya katılarak katılımcılara yönelik konuşma yapacağı kaydedilen açıklamada, "Toplantıya bölgedeki 10 ülkeden temsilcilerin yanı sıra Afganistan'ı temsil eden Taliban hareketinin üst düzey bir heyetinin katılması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Moskova Formatındaki toplantıda, Afganistan'daki askeri-siyasi durumun gelişmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin beklentilerin tartışılmasının planlandığı, ayrıca bu ülkedeki insani krizi önlemek için uluslararası toplumun çabalarını pekiştirme konularına da değinileceği belirtiliyor.