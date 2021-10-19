Bitocin son 6 ayın zirvesinde

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Bitcoin, Asya'daki işlemlerde yüzde 1.5 artışla 62,991 dolara çıkarak Nisan'da ulaştığı 64,895 dolarlık rekor seviyeden bu yana olan en yüksek seviyeye çıktı.

Bitcoin, çoğu hazırlık safhasında olan Bitcoin ETF'lerinin, emeklilik fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilen milyarlarca doların sektöre akışını sağlayacağı beklentileriyle Ekim ayında yaklaşık yüzde 40 arttı.

ProShares'in Bitcoin Strateji ETF'sinin BITO koduyla Salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Bitcoin ETF, yatırımcıların Bitcoin'e dolaylı yatırım yapmasına imkan tanıyan çerçevesi yasalarla belirlenmiş bir finansal ürün olarak tanımlanıyor.