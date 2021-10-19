Cuma Çiçek: Kürt sorunu bir statü ve iktidar paylaşımı sorunudur

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz günlerde Hafıza Merkezi’nce “Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet” başlıklı yeni rapor yayımlandı.

Akademisyen Cuma Çiçek tarafından kaleme alınan rapor, Kürt meselesi kapsamında siyasi barış ve iktidar paylaşımı konusunu ele alıyor.

Rapor, “Güç paylaşımı bağlamında ademi merkeziyet, Türkiye’nin Kürt meselesinde siyasi barışı sağlayabilir mi?” ve “Güç paylaşımı kapsamında ademi merkeziyet, Kürt meselesinden öteye neler vaat ediyor?” sorularından hareketle ademi merkeziyetin imkânları ve sınırlarını, 2013-2015 Çözüm Süreci ve sonrasını merkeze alarak tartışıyor.

Hazırladıkları raporla ilgili K24’ün sorularına yanıt veren Cuma Çiçek, “Dünyadaki deneyimlerden de biliyoruz ki tu tür sorunlardaki süreçler çoğu kez başlayıp başarısız oluyor. Ardından yeni süreçler başlıyor ve tekrar başarısız oluyor. Yani bu sorunlar tek bir girişimle çözülemeyecek ve zaman alacaktır” dedi.

Hafıza Merkezi’nin yeni süreçlere hazırlık yaptığını kaydeden Çiçek, “Özellikle bu süreç masaya yatırıldığında konunun detayları neler ve bu konuda neler yapılabilir diye düşünüyoruz. Ne yazık ki bu konularda düzgün bir çalışma yapılamadı. Süreci çok ciddi bir şekilde başlattık, ancak meselenin içeriğine henüz giremedik. Bu rapor barış ve demokrasi ilkelerine dayanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Devletin ve hükümetlerin Kürt meselesini gerçeklerden uzak tutmak istediğini kaydeden Çiçek, “Dolayısıyla bu raporun hazırlanmasındaki amaç, konuyu gerçekleriyle görmek ve tartışmaktır” şeklinde konuştu.

Akademisyen Cuma Çiçek, 1999’dan bu yana 3 ana sürecin yaşandığını kaydederek, şunları söyledi:

“Özellikle Türkiye’de devlet ve hükümetler bu konuyu bir kimlik ve dil sorunu olarak sınırlandırmak, biraz da belediyeleri güçlendirerek çözmek istiyor. Ancak literatür olarak adlandıracağımız Kürt sorunu, iktidar paylaşımı konusu tartışılmadan çözülemez. Ne yazık ki Türkiye’de bu durum bir toprak meselesi olmadığı için iktidar paylaşımı olarak değil, kimlik meselesi olarak tartışılıyor. Bu, Kürt sorununu tanımlamıyor.”

Çiçek, “Ayrıca bu, Kürt halkının isteklerine uygun değil ve sonuçta bir statü, bir güç ve iktidarı paylaşma meselesidir” dedi.