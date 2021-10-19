Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum 

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 941 Covid-19 testi yapılırken, 1154 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1475 kişi sağlığına kavuşurken, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 266 bin 979 Covid-19 testi yapılırken, 352 bin 141 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 327 bin 960 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 176 kişi yaşamını yitirdi.

18 bin 5 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.