Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 6 bin 941 Covid-19 testi yapılırken, 1154 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1475 kişi sağlığına kavuşurken, 17 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 266 bin 979 Covid-19 testi yapılırken, 352 bin 141 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 327 bin 960 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 176 kişi yaşamını yitirdi.
18 bin 5 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.