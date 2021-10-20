Erbil’de 2’nci Tarihi Eserler Konferansı gerçekleştirildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Şehircilik ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başkent Erbil’de tarihi eserler konferansı gerçekleştirildi.

Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Sasan Avni’nin katılımıyla Erbil’deki 2’nci Tarihi Eserler Konferansı’nın gerçekleştiği bildirildi.

Uluslararası Koruma Görevlileri Vakfı (IFPO) Başkanı Dr. Barbara Couturaud ve dünya çapında çok sayıda akademisyenin katıldığı konferansta Kürdistan Bölgesi’nde tarihi eserlerle ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü ve Fransa merkezli IFPO ortaklığıyla gerçekleştirilen konferansta, Kürdistan Bölgesi’ndeki tarihi eserlerin konumunun geçmişi ve bugünü ele alınırken, Kürdistan Bölgesi’nin tarihi eserler alanındaki konumunun önemine vurgu yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, konferansın amaçlarından birinin, Kürdistan Bölgesi’nin farklı noktalarında tarihi eserler üzerine çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğu ifade edildi.