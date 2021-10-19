ENKS’den çağrı: Rojava’da yaşanan vahşete son verilmeli

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’nın Afrin, Girê Spî ile Serêkaniyê kentlerinde yaşanan eylemler ve hak ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

ENKS’den yapılan açıklamada, “Zeytin hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte silahlı gruplar hırsızlık, yağma girişiminde bulunuyor. Ayrıca Abu Emşe adlı grup zeytin üretimine yüzde 25 vergi koydu ve bu vergiyle çiftçiler tarlalarında köle hale getirildiler” denildi.

Açıklamada, “Kentlerde adam kaçırma, vatandaşları katletme ve demografik değişim gibi durumlar hala devam ediyor. Vatandaşlar herhangi bir yere giderken kendilerine kısıtlama getirilmeden seyahat etmek istiyor ama sürekli gözaltına alınıyorlar” ifadelerine yer verildi.

ENKS, “Hak ihlallerinin durdurulması, faillerin cezalandırılması, göçmenlerin geri dönüşü ve demografik değişim sürecinin durdurulması için Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ile anlaşmaya varmıştık. Ancak Koalisyon hala anlaşmayı uygulamadı” açıklamasında bulundu.

Devam eden hak ihlallerinin, sürekli meydana gelen patlamaların hayatın her alanını çok zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, şu hususlara değinildi:

“ENKS olarak Afrin, Girê Spî ile Serêkaniyê kentlerinde yaşananları şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi ve Suriye davasıyla ilgilenen diğer ülkeleri; insani ve hukuki kurumları ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu vahşete son vermeye çağırıyoruz. Silahlı grupların sivil alanlardan uzaklaştırılması, evlerinden edilen insanların evlerine dönmesini, yaşanan hak ihlallerinin, tecavüzlerin son bulmasını talep ediyoruz. Bölgenin yönetimi halka devredilmelidir.”