'Erbil-Bağdat görüşmelerinde Peşmerge hakları ana gündemlerden biri olmalı'

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Ulusal Bilinç ve İletişim Daire Müdürü Tuğgeneral Osman Muhammed, bazı kesimlerin Peşmerge’yi “milis güç” olarak adlandırdığını kaydederek, “Oysa Peşmergeler, Irak anayasasına göre hükümetin resmi güçleri arasında yer alıyor” dedi.

Osman Muhammed, “Fakat milis güçler yasal değildir” şeklinde konuştu.

K24’e değerlendirmelerde bulunan Kürdistan Parlamentosu Peşmerge Komisyonu Başkanı ve KDP Fraksiyonu Üyesi Reving Hirori, “Erbil ile Bağdat arasında 2005 yılından bu yana Peşmerge'nin mali hakları konusunda çeşitli anlaşmalar yapıldı, ancak Irak hükümeti bunları henüz uygulamaya koymadı” ifadelerini kullandı.

Hirori, “Peşmerge Bakanlığı, yeni Irak hükümetinin kurulması sırasında Peşmerge'nin hakları ve mali haklarının Erbil ile Bağdat arasında önemli bir tartışma konusu olmasını talep ediyor” dedi.