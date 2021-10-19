Haşdi Şabi destekçilerinden K24 Bağdat muhabirini kaçırma teşebbüsü 

BAĞDAT (K24)

10 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin ardından Bağdat’taki gelişmeleri takip eden Kurdistan24 Bağdat Muhabiri Karwan Rahman, Haşdi Şabi destekçilerinin saldırısına maruz kalıp kaçırılmak istendi.

Haşdi Şabi’ye yakın siyasi kesimlerin açıklanan seçim sonuçlarına yönelik tepkilerini takip eden muhabirimiz Karwan Rahman, Haşdi Şabi taraftarlarının ABD ve İsrail bayraklarına basmaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert’in fotoğraflarını yaktıkları görüntüleri canlı yayında aktarmasının ardından Bedr Caddesi’nde saldırıya uğradı.

Kendisine çok sayıda kişinin saldırdığını ve aralarından birinin telefonunu kaçırdığını söyleyen Rahman, kendisinin Kurdistan24 muhabiri olduğunu ve protestoları canlı aktardığını söylediğini, ancak kendisine inanmadıklarını belirtti.

Rahman, telefonunda aktardığı canlı yayınlara ilişkin görüntüleri görmelerinin ardından kendisini serbest bıraktıklarını kaydetti.

K24 muhabirleri daha önce de Kerkük, Bağdat ve Kürdistani bölgelerde Haşdi Şabi’nin saldırısına uğramıştı.