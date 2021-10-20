Devler Ligi: Liverpool 3’te 3 yaptı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Günün öne çıkan B Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78’inci dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34’üncü dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52’nci dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9’uncu dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74’üncü dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28’inci dakikada Andre Silva ve 57’nci dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin saat 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1