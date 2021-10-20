Politika

Ankara’da MTA Yerleşkesinde patlama

Ankara’da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi.
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MTA Yerleşkesi
MTA Yerleşkesi
türkiye Ankara Patlama

HABER MERKEZİ

Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

MTA'dan yapılan açıklamada, "Kurum girişindeki doğal gaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

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