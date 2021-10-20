Brezilya’da Covid-19 soruşturması: Devlet Başkanı’na ‘cinayet’ suçlaması

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Brazilya’da Senato Komitesi tarafından incelenen raporun son taslağı, Devlet Başkanı'nın "şarlatanlık, cinayet ve soykırım da dahil olmak üzere" 11 ayrı suçtan hüküm giymesini tavsiye ediyor.

Başkan Bolsonaro’nun tabanından olmayan “G7” senatör grubundan 3 komite üyesi, cinayet ve soykırım suçlamalarının eklenmesine karşı çıktı.

Öte yandan 5 senatör de isimleriyle anılmama şartıyla söz konusu rapordaki hassas konuları tartışmayı kabul edeceklerini bildirdi.

Söz konusu rapor komitede onaylandıktan sona Jair Bolsonaro tarafından atanan başsavcının ofisine gönderilecek. Soruşturma açılması ya da dosyadaki iddiaların araştırılmasına başsavcı karar verecek.

Ülkede komite üyeleri soruşturma yapabiliyor ancak herhangi bir suçlama yetkisine sahip değiller.

BOLSONARO SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bolsonaro, Covid-19 salgınıyla mücadelede herhangi bir yanlış yapmadığını ve konunun kendisini sabote etmek için siyasi araç olarak kullanıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, salgını ciddiye almamak, maskelerle ilgili uluslararası sağlık yönergelerini ve virüsü engellemek için uygulanan önlemleri uygulamamak ve aşılama kampanyasını geciktirmekle suçlandı.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla can kaybının yaşandığı ülkede oluşan kamuoyu tepkisinin ardından nisanda konuyla ilgili iddiaların araştırılması için Senato Komitesi oluşturulmuştu.