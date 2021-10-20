Almanya’da Covid-19 vakalarında artış

HABER MERKEZİ

Almanya'da Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 92 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 94 bin 808'e çıktı.

Toplam vaka sayısı 4 milyon 401 bin 631'e yükselirken, aktif vaka sayısı 132 bin 500 olarak kayıtlara geçti, 17 bin 15 yeni vaka tespit edildi.

100 BİN KİŞİDE GÖRÜLN VAKA 80,4

Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören toplam Covid-19'lu hasta sayısı 1475 olurken, bunlardan 797'si entübe edildi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 80,4 olarak belirlendi.

İki doz Covid-19 aşısı olanların sayısı 54 milyon 808 bin 484'e yükseldi. Buna göre, ülkede tam aşılananların oranı yüzde 65,9'a çıktı.