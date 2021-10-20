Yaşam

Kraliçe ‘yılın yaşlısı’ ödülünü reddetti

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle bir dergi tarafından verilen 'yılın yaşlısı' ödülünü geri çevirdi.
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Kraliçe 2'nci Elizabeth
Kraliçe 2'nci Elizabeth
avrupa Kraliçe İkinci Elizabeth yılın yaşlısı ödül

HABER MERKEZİ

İngiltere'de 'The Oldie' dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen 'yılın yaşlısı' ödülüne bu yıl Kraliçe 2'nci Elizabeth layık görüldü. Ancak 95 yaşındaki Kraliçe, ödülü reddetti.

Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, “Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor” ifadeleri kullanıldı.

Kraliçenin Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.

KUZEY İRLANDA ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, doktorların önümüzdeki birkaç gün dinlenmesi tavsiye etmesi üzerine Kuzey İrlanda gezisini iptal etti.

İngiliz medyasına göre kararının yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile ilgili olmadığı belirtiliyor.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin "önümüzdeki birkaç gün dinlenmek için tıbbi tavsiyeyi kabul ettiğini" ve bugün Kuzey İrlanda'ya seyahat etmeyeceğini açıkladı.

Saray açıklamasında, "Majestelerinin morali yerinde ve bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için üzgün” olduğunu kaydetti.

Kraliçe’nin bugünden itibaren iki günlük bir Kuzey İrlanda ziyareti gerçekleştirmesi gerekiyordu.

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