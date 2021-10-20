Başbakan: Bugünün eğitimi ülkenin gelecekteki potansiyelini belirliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nin başarılı öğrencileri, Başbakan Mesrur Barzani’nin katıldığı törende ödüllendirildi.

Törende konuşan Başbakan Mesrur Barzani, 12’nci sınıflar arası birinci olan öğrencileri tebrik ederek, aileleri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Okumanın sadece okumak İçin olmamasını ümit ettiğini kaydeden Başbakan, eğitimin ülkeyi daha mamur ve doğasını daha iyi hale getirmek için olabileceğini belirtti.

Gelecek nesillere öncülük yapılması gerektiğini vurgulayan Başbakan, öğrencilerden bu süreçte ve önümüzdeki süreçte 3 şeyi göz önünde bulundurmaları gerektiğini kaydederek, bunların milliyetperverlik, yaşam dostluğu ve doğa dostluğu olduğunu ifade etti.

Covid-19 salgını ve ekonomik kriz nedeniyle hükümet olarak eğitimle ilgili programlarını tam olarak uygulayamadıklarını söyleyen Başbakan, ancak eğitim sürecinin duraklamadan devam ettiğini bildirdi.

Eğitime önem vermeyi sürdüreceklerini ve bugünün eğitiminin ülkenin gelecek potansiyelini belirlediğini kaydeden Başbakan, okulları yenilemeye devam edeceklerini belirtti.

Covid-19 tehlikesinin bitmediğinin altını çizen Başbakan, aşılanma çağrısını yineledi.

Programda, Eğitim Bakanı Alan Heme Said de bir konuşma yaparken, eğitime verdiği destekten ötürü Başbakan’a teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan programda Kürdistani bölgelerde başarılı olan öğrencileri temsilen bir öğrenci konuşma yaparken, Kürt öğrencilere verilen destekten ötürü Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür etti.