Yaşam

Van'da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Van Tuşba Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.05'te ve 7,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, saat 18.00 sıralarında, 3,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını söyledi.

Ekiplerin bölgede tarama çalışmalarına başladığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi bölgesinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. Aldığımız ilk bilgilerde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız panik olmasın, Valilik ve AFAD'ın açıklamalarına göre hareket etsin. Şu an için panik olacak bir durum yok."

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