Politika

Kürdistan Parlamentosu heyetinden Roma’ya resmi ziyaret 

Kürdistan Parlamentosu Vakıflar ve Din İşleri Komisyonu heyeti, resmi davet üzerine İtalya’ya gitti.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu İtalya Roma

ROMA (K24)

Kürdistan Parlamentosu Vakıflar ve Din İşleri Komisyonu heyeti, resmi davet üzerine İtalya’ya gitti.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Vakıflar ve Din İşleri Komisyonu Üyesi Veysi Said, İtalya’nın Roma kentinde İtalya Başbakanı ve İtalya Dışişleri Bakanı’nın özel temsilcileriyle görüştüklerini söyledi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürü ve din ve etnisite çeşitliliğinin ele alındığını kaydeden Said, birlikte yaşamın Kürdistan halkının kültürü olduğuna vurgu yaptı. 

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Parlamentosu’nun birlikte yaşam kültürünün gelişmesindeki rolüne değinildiğini kaydeden Veysi, Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin haklarının korunmasının öneminin altının çizildiği ifade etti. 

 

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