Politika

BM: Suriye'nin kuzeybatısında çatışmalar arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında Mart 2020'deki ateşkesin ardından çatışmalardaki en fazla artışının son aylarda yaşanmaya başladığı uyarısı yaptı.
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suriye BM İdlib Çatışma

HABER MERKEZİ

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suriye'nin kuzeybatısında devam eden ve giderek artan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirtti.

İdlib'deki topçu atışında dün bir sivilin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığını söyleyen Haq, İdlib'in farklı yerlerinde ve Halep'in batısında da çatışmalar yaşandığını ifade etti.

İdlib'in güneyindeki Ariha kasabasına yönelik topçu atışında da sivillerin de etkilendiğini kaydeden Haq, Suriye'nin kuzeybatısında Mart 2020'deki ateşkesin ardından çatışmalardaki en fazla artışının son aylarda yaşanmaya başladığı uyarısında bulundu.

Suriye'deki tüm şiddet olaylarını kınayan Haq, tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve sivillere ve sivil altyapıya yönelik rastgele saldırılardan kaçınılması çağrısı yaptı.

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