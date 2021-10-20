Mirani: Eğer Bağdat’a birlikte gitmezsek zarar ederiz 

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Irak Parlamentosu seçimlerinin ardından Kürdistani tarafların Bağdat’a birlikte gitmemesi durumunda zarar edileceğini söyledi.

10 Ekim’de gerçekleşen seçimlerde Irak Parlamentosu’nda 33 sandalye kazanan KDP, Bağdat’a Kürdistani taraflarla birlik içerisinde gidip, Iraklı siyasi taraflarla görüşmek istiyor.

Kürdistan Emekçiler Partisi'ni ziyaret etmesinin ardından K24’e konuşan KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Bağdat’a gidecek heyeti belirlemediklerini kaydederek, Bağdat’a tek başlarına gitmek istemediklerini belirtti.

Mirani, tüm çabalarının Bağdat’a Kürdistani partilerden ortak bir heyet oluşturup göndermek için olduğunu ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanlığı ve Kerkük Valiliği konusunda Kürdistani taraflar arasında anlaşmaya varmak istediklerini vurgulayan Mirani, her ki makamın da sadece bir partiye bağlı olmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Öte yandan, Kürdistan Emekçiler Partisi (Zahmetkeşan) Politbüro Üyesi Bikes Kadir, KDP’nin girişimini önemli bulduklarını söyleyerek, önümüzdeki 10 yılın önemli olduğunu belirtti.

Kadir, geçmişte Kürtlerin Bağdat’ta birlik içerisinde hareket etmediklerini ve ortak siyasi programa sahip olunması gerektiğini ifade etti.